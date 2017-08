Aantal snelgroeiende bedrijven in de metaal flink toegenomen

Het aantal snelgroeiende bedrijven in de metaal en metalektro is in 2016 verder toegenomen ten opzichte van 2015. Dat heeft het CBS vandaag bekend gemaakt. In de basismetaal- en metaalproductenindustrie kregen vorig jaar 165 bedrijven het predicaat snelgroeiend mee. Een stijging van 10% ten opzichte van 2015. In de metalektro was het verschil zelfs 16,7%. Het aantal snelgroeiers steeg in die branche van 390 naar 455. Overigens is de stijging onder het gemiddelde van het Nederlandse bedrijfsleven in zijn geheel, dat een groei van 19,6% mocht noteren.

Een bedrijf wordt als ‘snelgroeiend’ aangemerkt als het aantal werknemers in drie achtereenvolgende jaren gemiddeld met minstens 10 procent toeneemt. Dat kan door overname van een ander bedrijf, of door het aannemen van nieuwe mensen. Bij de snelgroeiende bedrijven uit 2016 kwamen er in drie jaar tijd ruim 365 duizend werknemers bij. Een op de zes snelle groeiers groeide (mede) na een overname. Snelgroeiende bedrijven volgens het CBS ‘goud waard‘ voor de Nederlandse economie omdat ze meer werkgelegenheid en bedrijvigheid betekenen.