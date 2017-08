Rio Tinto: hoogste dividend ooit dankzij ijzerertsprijzen

Aandeelhouders van de Anglo-australische mijnbouwreus Rio Tinto mogen zich verheugen op de uitbetaling van het hoogste tussentijdse dividend ooit. Nog nooit in het 144-jarige bestaan van het bedrijf keerde het bedrijf meer uit. Dat valt vandaag te lezen in de Financial Times. Volgens de Britse krant gaat het om een bedrag van $1,10 per aandeel, en zijn de stijgende prijzen van ijzererts verantwoordelijk voor de goede financiële situatie van Rio Tinto. Als de prijs van ijzererts door blijft stijgen verwachten analisten dat deze recorduitbetaling zal verbleken bij aanstaande, in februari 2018.

De vraag naar ijzererts is op dit moment enorm. Chinese staalwalserijen produceren op hun toppen, om te kunnen profiteren van de goede prijs. En dat is een voordeel voor Rio Tinto. Hoogovens halen de hoogste capaciteit als ze gebruik maken van hoge kwaliteit erts. En dat is precies waarin Rio Tinto in is gespecialiseerd.