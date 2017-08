Trump kondigt eerste maatregelen tegen Chinees aluminium aan

De Amerikanen zullen een importheffing van tussen de 16,5% en 81% op Chinees aluminiumfolie instellen. Dat is de eerste – voorlopige – beslissing van de Trump-regering tegen de Chinese aluminiumindustrie. Afgelopen nacht maakte het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken deze maatregel bekend. De exacte hoogte van de heffing zal afhangen van de subsidie die Chinese regering aan de eigen aluminiumfolieproducenten verstrekt. De Amerikanen hebben Beijing verzocht hier meer duidelijkheid over te verschaffen. “De Trump administratie zal niet weerloos toekijken hoe andere landen onze industrieën, arbeiders en bedrijven schade toebrengen,” zo valt in een verklaring van de Amerikaanse minister van Economische Zaken Wilbur Ross te lezen. De Amerikaanse federatie van aluminium producerende bedrijven heeft verheugd gereageerd. Volgens het ministerie is de omvang van de Chinese export van aluminiumfolie naar de VS ongeveer $389 miljoen.

De maatregel staat los van het zogenaamde ‘sectie 232’-onderzoek dat de Trump-regering op dit moment uitvoert. Trump gaf zijn handelsministerie in april de opdracht om te kijken of de Amerikaanse staal- en aluminiumindustrie beschermd zouden kunnen worden onder een paragraaf van de handelswet, ‘section 232’. In deze wet staat dat de regering verregaande beschermende maatregelen mag nemen als import van een bepaald product een bedreiging vormt voor de binnenlandse veiligheid van Amerika. Volgens Trump zou dat het geval zijn met aluminium uit China en de EU. In opvolging van dit onderzoek zouden er meer sancties en importheffingen kunnen volgen.