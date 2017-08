Minder Nederlands ijzer en staal naar het Verenigd Koninkrijk

De goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk is in de eerste helft van 2017 met 2 procent afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Er ging voor 19,4 miljard euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Deze cijfers zijn vandaag door het CBS gepubliceerd. De daling dit jaar is met name het gevolg van de lage stand van het Britse pond. De euro was dit jaar circa 10% duurder voor Britse importeurs.

Overigens geldt de algemene trend niet voor alle goederen. Zo werden er juist 12% meer metaalwaren naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd. De export van ijzer en staal daarentegen nam met ruim 11% af. De export van non-ferro metalen bleef nagenoeg gelijk.