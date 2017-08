Omzet en prijzen metaal in de lift

Producenten in de metaal zagen de omzet in het tweede kwartaal van 2017 voor de derde keer op rij groeien, deze keer met 6,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De gehele Nederlandse industrie noteerde 7,3% groei. De transportindustrie (+15,6%) en elektro/machine-industrie (+13,2%) zijn de grootste aanjagers van de omzetgroei. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Afzetprijzen

Ook de afzetprijzen zitten in de lift. Gemiddeld over de hele industrie stegen deze in het tweede kwartaal met 5,9 procent, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De afzetprijzen in de basismetaal- en metaalproductenindustrie stegen met 7,3% bovengemiddeld. Maar de grootste stijging zat in de chemische, farmaceutische, rubber- en kunststofproducten- en aardolie-industrie. Deze groep producenten had te maken met een prijsstijging van 10,1 procent.