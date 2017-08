Alternatief Duits plan tegen fusie Tata en ThyssenKrupp

Duitse bonden en politici zijn bezig alternatieve plannen te smeden, om daarmee een fusie tussen Tata Steel en ThyssenKrupp te voorkomen. Een van die plannen is het vormen van een Duits superstaalbedrijf Stahl AG, dat zou moeten gaan bestaan uit ThyssenKrupp (omzet € 7,6 mrd), staalconcern Salzgitter (omzet € 7,9 mrd) en familieconcern Georgsmarienhütte (GMH Gruppe).

In Duitsland stuiten de plannen voor een fusie tussen Tata Steel en ThyssenKrupp op veel weerstand. Zowel bonden als politici hebben aangegeven dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen, zeker voor eind september. Nu die er nog niet is, komt er ruimte voor alternatieve plannen, schrijft Handelsblatt. En elk plan is beter dan Tata, vinden veel oosterburen. Een van de problemen in het scenario van Duitse superstaalbedrijf is dat Salzgitter er niets voor voelt. ThyssenKrupp polste Salzgitter al eens, zonder resultaat. Tegenwoordig ligt ThyssenKrupps prioriteit bij een fusie met de Europese tak van Tata.