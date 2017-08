Trump wees Chinees staalvoorstel eigenhandig af

De Amerikaanse president Trump staat er om bekend een eigen koers te varen, en daarbij de adviezen van experts volledig in de wind te slaan. Verschillende internationale media melden vandaag dat Trump een Chinees aanbod significant minder staal te produceren tot twee keer toe heeft afgewezen. Een week na de G20-top in Hamburg kregen de Amerikanen een voorstel uit Beijing dat China voor 2022 de overcapaciteit van de Chinese staalproductie met 150 miljoen staal zou verminderen. In ruil daarvoor zouden de Amerikanen moeten afzien van eventuele importheffingen. Trumps adviseurs vroegen de president in te stemmen. Het zou een royaal aanbod zijn dat in Amerika’s voordeel zou werken. Trump echter weigerde.De Chinese vice-president Yang Wang probeerde het voorstel voor een tweede keer in stelling te brengen, door een ontmoeting met de Amerikaanse minister van handel (en persoonlijke vriend van Donald Trump) Wilbur Ross te organiseren. Ross legde daarop het aanbod opnieuw aan Trump voor, en probeerde de Amerikaanse president voor het plan te winnen. Trump weigerde voor een tweede keer. Insiders meldden dat Ross, toch ook een voorstander van de harde lijn, geschokt gereageerd zou hebben. Een anonieme beleidsmaker dicht bij Trump meldt aan de Financial Times dat de president inmiddels voorbij het onderhandelingsstadium is: “Trump heeft voor zichzelf al besloten dat hij zal kiezen voor hogere en meer invoertarieven op Chinees metaal en metaalproducten.”