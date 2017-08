Afzetprijzen basismetalenindustrie flink gestegen

De afzetprijzen van de Nederlandse basismetalenindustrie waren in juli bijna 11 procent hoger dan in juli 2016, meldt het CBS. De prijsstijging voor de hele industrie ligt op 3%. De prijsstijging voor de basismetalenindustrie is de sterkste voor alle door het CBS gemeten sectoren. Ook in de metaalproductenindustrie zijn de afzetprijzen gestegen, maar met 3,2% is die stijging minder spectaculair dan in de basismetalenindustrie. De prijzen in de machine-industrie waren daarentegen opnieuw lager dan een jaar eerder.

Dat de prijsstijging van producten van de basismetaal- en de metaalproductenindustrie boven de gemiddelde stijging van bijna 3 procent ligt, hangt onder meer samen met de wereldwijde prijsontwikkeling van grondstoffen en metalen.