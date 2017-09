Omzet groothandel metaal en erts groeit sterk

De omzet in de groothandel is in het tweede kwartaal van 2017 met 6,6 procent gestegen. In alle sectoren nam de omzet toe, maar de omzetgroei van de handelaren in metaal en erts lag een stuk hoger dan de groei van de gehele groothandel. Mede door hogere prijzen op de metaal- en ertsmarkt steeg de omzet daar met 22 procent. Dit heeft het CBS bekend gemaakt.

Ook de verwachtingen bleven in het tweede kwartaal op peil. Het vertrouwen van de handelaren nam verder toe. Dit verbeterde sentiment valt samen met het laagste aantal faillissementen in jaren. In het tweede kwartaal van 2017 maakten 95 handelaren de weg naar de curator. Dit is het laagste aantal faillissementen sinds het begin van de crisis in 2008.