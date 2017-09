Prijsstijging koper vooral dankzij Chinees milieubeleid

De prijs van koper staat enorm hoog. Kostte het rode metaal in januari nog $ 5500 per ton, woensdag schommelde de prijs op de metaalbeurs in Londen rond de $ 6900 per ton. Dat het zo hard gaat met koper heeft vooral te maken met Chinees milieubeleid. China – een van de grootverbruikers van koper – heeft maatregelen aangekondigd tegen de invoer van koperschroot. Daarnaast sluit het land eigen kopersmelterijen die niet voldoen aan strenge uitstoot-eisen. Die emissiemaatregelen golden al langer, maar werden niet gehandhaafd door de regionale overheden in China. Nu de centrale overheid in Beijing de handhaving is gaan uitvoeren, worden daar de effecten van gevoeld in vervuilende kopersmelterijen in het land.

Een Australische woordvoerder van de grootste mijnbouwer BHP Billiton legt uit: “De maatregelen die China neemt tegen luchtvervuiling worden sneller doorgevoerd dan de markt had verwacht. Het lijkt er op dat China tegenwoordig milieu net zo’n hoge prioriteit toekent als economische groei. Een vervuilende kopersmelter die volgend jaar gesloten zou worden, is dit jaar al dicht gegaan. En in 2018 wordt de import van koperschroot dat verwerkt is in andere materialen – zoals in motoren – verboden. China wil de vervuiling van de sloperijen die het koper uit dergelijke producten halen tegengaan. Maar hoewel de wet nog moet worden geëffectueerd, sluiten dergelijke bedrijven nu al. Koperschroot is goed voor 10 tot 15 procent van de koperimport van China. De vraag naar duurzamer koper groeit, en daarmee stijgt de prijs.”