Aandeelhouders en medewerkers voeren druk Thyssenkrupp op

De bestuurders van Duitse staalreus Thyssenkrupp voelen de druk van verschillende kanten opgevoerd. Begin deze week maanden aandeelhouders en investeerders de directie om vaart te maken met de fusie met Tata Steel Europe, met vestigingen in IJmuiden en in Groot Brittannië. “Er zijn geen obstakels meer die de fusie tegenhouden, en als de directie de deal niet dit jaar weet te sluiten, zet ze haar geloofwaardigheid op het spel”, zo lieten verschillende grote aandeelhouders weten. Vandaag volgde een reactie van de machtige ondernemingsraad van Thyssenkrupp en de metaalbond IG Metall. Zij zien een fusie helemaal niet zitten en kiezen er nu voor de confrontatie met de directie aan te gaan. “Een fusie met Tata Steel is nergens een oplossing voor, behalve om de schulden van de balans te krijgen. Daar werken wij niet aan mee”, zo liet de OR-voorzitter vandaag in een persbericht weten.

Van een aantal belangrijke stakeholders is het standpunt nog onduidelijk. Zo houdt de op één na grootste aandeelhouder, Cevian, zich op de vlakte of het een fusie al dan niet steunt. Analisten verwachten echter vandaag in de New York Times dat Cevian zich achter de schermen aan de zijde van de directie, en daarmee achter de fusie, heeft geschaard. Ook de Raad van Toezicht is onuitgesproken: “We wachten af waar de directie toe zal beslissen, en bepalen dan ons standpunt.” De Raad van Toezicht komt op 24 september samen. Om die reden hebben de bedrijfsraad en vakbond voor 22 september grote personele acties aangekondigd.