Koperprijs krijgt tik door tegenvallende Chinese resultaten

De koperprijs heeft gisteren opnieuw een flinke tik te verwerken gekregen. De prijs voor een ton koper zakte aan de Londense metaalbeurs naar $6.468. Een afname van 1,33%. De markt reageerde hiermee op tegenvallende Chinese cijfers. Sinds de piek van 6 september is de koperprijs aan een neerwaartse trend bezig en is sindsdien al 7% in prijs gedaald.

Vanuit China kwamen berichten dat in augustus de industrie de laagste groeicijfers noteerde sinds afgelopen december. Daarnaast blijkt dat er minder wordt geïnvesteerd in Chinese infrastructuur dan voorspeld. “Een afname van de investeringen in de infrastructuur is met name slecht voor de prijs van metalen”, zo laat Caroline Bain, senior commodities econoom bij Capital Economics, aan MarketWatch weten.

foto: AZ Adam