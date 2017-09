Tata Steel Europe en Thyssenkrupp gaan fuseren

De kogel is door de kerk. De besturen van Thyssenkrupp en Tata Steel hebben vanochtend in een persbericht aangekondigd dat zij hun staalactiviteiten willen gaan fuseren. De onderhandelingen hierover liepen al een tijd, en zorgden voor veel onrust in Groot Brittannië, Nederland en Duitsland. Beide bedrijven hebben een intentieovereenkomst getekend. Hierin staat dat de fusie eind volgend jaar wordt gesmeed. Volgens de beide bedrijven zal de nieuwe joint venture ThyssenKrupp Tata Steel gaan heten en komt het hoofdkantoor in Amsterdam. De jaarlijkse synergievoordelen van de samenvoeging worden door de staalbedrijven op ongeveer een half miljard euro becijferd. Er zullen 4000 banen verdwijnen, maar op dit moment is onduidelijk waar dat zal zijn.

Gemengde reacties

Vanuit de Nederlandse regering is instemmend op het nieuws gereageerd. Premier Rutte benadrukte op Twitter dat het goed nieuws is voor Nederland dat het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam gevestigd zal worden.

Goed nieuws: Tata Steel en Thyssenkrupp vestigen hoofdkwartier van hun joint venture in NL en zetten hun inzet in IJmuiden voort (1/2) — Minister-president (@MinPres) September 20, 2017

Dit versterkt de leidende rol van Tata Steel IJmuiden als een van de meest efficiënte en duurzame staalfabrieken ter wereld. (2/2) — Minister-president (@MinPres) September 20, 2017

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is ook blij dat er gekozen wordt voor een hoofdvestiging in Amsterdam. Voorzitter Hans de Boer: “Het hoofdkantoor brengt hoogwaardige banen en een belangrijke beslissingscentrum naar ons land. Daarnaast is het ook een erkenning van het goede Nederlandse vestigingsklimaat.”

Maar niet iedereen is even ingenomen met het nieuws. De Nederlandse vakbonden zijn voorlopig kritisch. En in het Financieel Dagblad meldt Frits van Wieringen, de voorzitter van de centrale ondernemingsraad (cor) van Tata Steel Nederland (TSN): “Voor ons staan alle stoplichten op rood. Ik was zeker verrast dat het uiteindelijk toch nog zo snel is gegaan. Dat de ondernemingsraad van ThyssenKrupp plotseling is omgegaan, duidt er wellicht op dat de Duitse werknemers baangaranties hebben kunnen bedingen. Daar moet dus echt iets gebeurd zijn.” Inderdaad is de toon van de Duitse Thyssenkrupp-arbeiders een stuk milder dan de afgelopen periode. “We zullen de plannen onderzoeken en als uiteindelijk aan onze voorwaarden wordt voldaan dan is er een mogelijkheid”, meldt OR-voorzitter Wilhelm Segerath.