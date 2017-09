Fusie Tata Steel en Thyssenkrupp zal geen invloed hebben op staalprijs

De fusie van de Europese staalactiviteiten van Tata Steel en Thyssenkrupp zal geen invloed hebben op de staalprijs. Dat is de verwachting van Ben Orhan, een econoom verbonden aan marktanalysebureau IHS Markit. Aan het Britse financiële nieuwsblog The Verdict laat hij weten: “In relatie tot de staalprijs zal de fusie weinig te betekenen hebben. Het afgelopen decennium bepaalden ontwikkelingen in China de prijs, en dat blijft zo. Het nieuwe fusiebedrijf heeft een capaciteit van 20 miljoen ton per jaar. Dat is in het grote plaatje niet zo heel veel. Wereldwijd is de totale jaarlijkse capaciteit 1,5 miljard ton.”

Volgens Orhan is het wel zo dat de fusie de Europese staalmarkt zal versterken: “De Europese staalmarkt is zeker nog niet hersteld van de crash in 2008, en de regio had te maken met overcapaciteit. Deze fusie draagt er aan bij dat de Europese staalproductie beter in balans raakt met de vraag.”