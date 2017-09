Producenten: wereldwijde robotisering zet sterk door

Het werk in de industrie wordt in toenemende mate door robots gedaan. De aankomende jaren – tot 2020 – zullen er wereldwijd 1,7 miljoen nieuwe robots in gebruik worden genomen. Dit maakt de internationale industriefederatie van robotproducenten IFR vandaag bekend. Relatief gezien is dit een gemiddelde jaarlijkse toename van 15%. Met name in Azië groeit de rol van de gerobotiseerde arbeid enorm, met China in de voorhoede. Europa blijft volgens het IFR enigszins achter, met als positieve uitzondering Duitsland. Volgens IFR zijn er echter enkele trends die de robotisering verder zullen aanwakkeren.

Zo zullen ook maakbedrijven uit het MKB steeds gemakkelijker kunnen beschikken over robots, omdat de productiekosten dalen en er betaalbare leaseconstructies door fabrikanten worden bedacht. Industrieanalisten zien ook dat robots en machines in een productieproces – soms in verschillende delen van de wereld – steeds beter met elkaar verbonden zijn via internet. Clouddiensten en betere datastandaarden voeden deze trend. En daarmee wordt het in gebruik nemen van dergelijke slimme, via internet verbonden robots steeds interessanter voor bedrijven in de industrie.