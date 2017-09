Stalen brug over Amsterdamse gracht 3D-print ‘zichzelf’

Midden in de rosse buurt, op de Amsterdamse Wallen, verbindt volgend jaar ‘s werelds eerste 3D-geprinte stalen brug de ene kant van de Ouderzijds Achterburgwal met de andere. Het eerste gedeelte van de brug is inmiddels klaar, heeft het printbedrijf MX3D bekend gemaakt.



MX3D is al twee jaar bezig met het testen en printen van verschillende soorten materialen en constructies. Vanaf mei dit jaar begon het echte printwerk van de brug, waarvan het eerste onderdeel nu klaar is, in een hal in Amsterdam Noord. In het najaar van 2018 wordt de brug geplaatst op de Oudezijds Achterburgwal.

Staaldraad

De 3D-printer bestaat uit negen lasrobots, zo groot als mensen. Twee andere robots staan klaar om de brugonderdelen te printen. Grote draden roestvrij staal worden door slangen naar de robots gevoerd. Het lasapparaat aan het uiteinde van de robotarm, last de brug – draad voor draad – in de vorm die het opgedragen krijgt vanuit de computer. Omdat één van de lasrobots inmiddels op de brug bevestigd is, lijkt het een beetje alsof de brug zichzelf print. In de video hieronder is goed te zien hoe het printwerk vordert.