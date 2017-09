Wie heeft de beste plannen voor Aldel?

Dit weekend valt de beslissing met welke kandidaat koper er verder wordt gepraat over een doorstart van Klesch Aluminium, het voormalige Aldel, in Delfzijl. Klesch Aluminium, de laatste nog actieve primair aluminiumsmelter in Nederland, werd in augustus voor een tweede keer in vijf jaar failliet verklaard. Toch is er goede hoop op een doorstart. De prijs van elektriciteit is laag, en die van aluminium is hoog. Daarom is er veel belangstelling voor het overnemen. Volgens curator Erik Eshuis zijn er drie serieuze partijen die mogelijkheden zien in een volledige doorstart. Dit weekend wordt beslist met welke van die drie partijen er door wordt onderhandeld. In afwachting daarvan heeft het volledige personeel deze week ontslag gekregen. “Om zo snel mogelijk door te kunnen is dit het moment om het personeel te ontslaan”, vertelt Eshuis tegen Dagblad van het Noorden. “Het is een ontslag met een hoopvol signaal.”

Aldel ging in 2013 voor het eerst failliet. Het bedrijf kon toentertijd de hoge elektriciteitsrekeningen niet betalen. De Amerikaanse durfinvesteerder Gary Klesch maakte met het bedrijf – waarvan hij al eigenaar was – een doorstart. Klesch wijt het nieuwe faillissement aan een conflict met grondstoffenbedrijf Noble. Noble was sinds de doorstart leverancier en afnemer van de fabriek. Klesch en Noble zouden allebei investeren, maar daar kwam onenigheid over. Anderen – zoals de vakbond FNV – vinden dat Klesch zelf verantwoording draagt en te veel uit het bedrijf trok en te weinig investeerde.