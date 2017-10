Gebieden buiten Randstad nemen industrierol steeds meer op zich

In 2016 werd 36,6 procent van de Nederlandse industriële toegevoegde waarde gegenereerd in Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg). Noord-Brabant alleen al was goed voor 27,3 procent. West-Nederland, dat gedomineerd wordt door de Randstad, was van oudsher het landsdeel met de grootste industrie. Sinds 2011 is die positie in handen van het zuiden. De toevoegde waarde is de belangrijkste maat voor de bijdrage van een bedrijfstak aan de economie. Dit meldt het CBS.

Eerder berichtte het CBS al over de sterke economische groei van de gemeente Eindhoven in deze regio. Ook Noordoost-Noord-Brabant behoort tot de belangrijkste industriële gebieden. Daarnaast zijn van buitengewoon belang West-Noord-Brabant, Twente, Groot-Rijnmond en Groot-Amsterdam.

De 10 belangrijkste industriële gebieden van Nederland

(omvang industrie in miljoenen euro’s)