Dagproductie metaalindustrie remt af

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse metaalindustrie – zowel metaalproducten als basismetaal – was in augustus 1,1% hoger dan in augustus 2016, maakt het CBS bekend. De stijging is duidelijk minder dan in juli. Voor alle sectoren van de industrie samen geldt, dat de cijfers beter zijn. Gemiddeld werd er 4% meer geproduceerd als in augustus 2016. Al bijna twee jaar produceert de Nederlandse industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Producentenvertrouwen op hoogste niveau in 9,5 jaar

Na dalingen in juli en augustus steeg het producentenvertrouwen in september weer. Door deze stijging lag het producentenvertrouwen op het hoogste niveau in 9,5 jaar.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse producenten nam weliswaar iets af in september, maar ligt nog ver boven het langjarig gemiddelde. In juli en augustus bereikte het vertrouwen recordhoogtes. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in augustus 5,3 procent hoger dan een jaar eerder.