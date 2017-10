Duitse metaalarbeiders willen kortere werkweek en meer loon

De Duitse metaalvakbond IG Metall eist meer loon en meer betaalde vrije tijd. Dat valt te lezen in het FD van vandaag. Volgens de bond zou een loonstijging van 6% en een bijzondere arbeidstijdverkorting tot een werkweek van 28 uur rechtvaardig zijn, gezien de economische uplift in Duitsland. IG Metall is met een achterban van 3,9 miljoen arbeiders een belangrijke economische factor, en zet met haar looneisen vaak de toon in zowel Duitsland als de omringende landen.

De Duitse werkgevers wijzen de eis af. Zij betogen dat de Duitse lonen in de afgelopen jaren al 20% zijn gestegen en dat het steeds moeilijker wordt dit terug te verdienen. En vanwege het tekort aan vaklui brengt een arbeidstijdenverkorting de productie in gevaar.