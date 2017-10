Directie en OR Tata Steel Nederland tegen fusie Thyssenkrupp

Zowel de centrale ondernemingsraad (COR) als de directie van Tata Steel Nederland zijn tegen een fusie met het Duitse Thyssenkrupp. Zij maken zich “ernstige zorgen” over de werkgelegenheid en zelfstandigheid van het staalbedrijf in IJmuiden. De centrale ondernemingsraad zei vandaag te vrezen dat er meer banen dan eerder gepland bij de fusie verdwijnen. De directie van de Nederlandse tak van het bedrijf zegt nu dat ze de zorgen van de OR deelt. Dit hebben de directie en cor laten weten nadat zij op hoofdlijnen zijn geïnformeerd over het principeakkoord. De directie en cor van Tata Steel Nederland hebben nog geen volledige inzage gekregen.

Tata Steel Nederland vreest dat niet alleen de onafhankelijkheid van de onderneming op het spel staat, maar ook geplande investeringen van honderden miljoenen. Het voormalige Hoogovens in IJmuiden is bezig met een uitgebreid investeringsplan in twee fasen van € 1,2 mrd, waaronder de bouw van een continu-gietmachine die alleen al € 250 mln bedraagt. Die investeringen staan nu op de tocht.

De COR en de directie krijgen in hun tegenstand steun van vakbond FNV. De bond laat aan de NOS weten: “We waren al tegen de fusie, dat zijn we nu helemaal”. FNV is bang dat er nu ook functies naar lagelonenlanden worden verplaatst. “Dat project zit al een tijdje in de pijplijn. Een inkoopafdeling kun je ook in India plaatsen.”