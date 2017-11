CBS Kwartaalreportage: wederom meer omzet metaalindustrie

Het gaat goed met de metaalindustrie: dat blijkt uit de CBS Kwartaalreportage Industrie van het derde kwartaal 2017 die gisteren werd gepubliceerd. De omzet van de gehele industrie is dit kwartaal met 5,2 procent gestegen, in de metaalindustrie valt dit percentage hoger uit: 8,1 procent. Dit is het vierde kwartaal op rij dat producenten in deze branche een hogere omzet boeken dan een jaar eerder. De grootste bijdrage aan deze groei kwam van de buitenlandse markt (+12,6 procent), maar ook binnen Nederland nam de omzet toe (+2,2 procent). De afzetprijzen stegen in het derde kwartaal met 5,9 procent. In het buitenland stegen de afzetprijzen harder (+7,5 procent) dan op de binnenlandse markt (+4,8 procent). Op de aardolie-industrie na geniet de metaalindustrie ook de hoogste prijsstijging, deze steeg maar liefst 10,9 procent ten opzichte van vorig jaar.

Personeelssterkte en verkoopprijzen

In de metaalindustrie verwacht per saldo 17 procent van de ondernemers een toename van de verkoopprijzen. Daarmee blijkt de verwachte afname van de verkoopprijzen in het vorige kwartaal dit jaar eenmalig te zijn. Per saldo verwacht 16 procent van de ondernemingen in het vierde kwartaal een toename van de productie. Daarmee zijn ondernemers hierover positiever dan drie maanden geleden. Deze toename is gebruikelijk voor het vierde kwartaal. Het economisch klimaat zal volgens per saldo 13 procent van de ondernemers in het vierde kwartaal verbeteren. Daarmee zijn ondernemers ook hierover gunstiger gestemd dan drie maanden geleden. Ondernemers zijn positief in hun verwachtingen met betrekking tot de personeelssterkte, in tegenstelling tot vorig jaar. Nu voorziet per saldo 11 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte.

Minder faillissementen

In het derde kwartaal werden 63 faillissementen uitgesproken in de algehele industrie. Dat zijn er 27,6 procent minder dan in het vorige kwartaal en 20,3 procent minder dan in het derde kwartaal van 2016. Vooral in de meubelindustrie en de metaalproductenindustrie gingen minder bedrijven failliet dan een jaar geleden. De afname was ook zichtbaar in onder meer de bouwmaterialenindustrie en de elektrotechnische industrie.