Sluiting Siemens donderslag bij heldere hemel

Politiek en vakbonden reageren onthutst op de aangekondigde sluiting van Siemens in Hengelo. Vanochtend kreeg het personeel te horen dat de Duitse raad van bestuur, de vestiging van Siemens in Twente binnen twee jaar wil sluiten. In Hengelo worden gasturbines en -compressoren gemaakt. De vestiging kreeg de afgelopen jaren minder orders binnen. “Siemens past de productiecapaciteit aan omdat de olie- en gasmarkt wereldwijd zwaar onder druk staat. Groene energie is sterk in opkomst. De aanpassing heeft gevolgen voor de overlevingskans van Siemens-vestigingen wereldwijd, waaronder Hengelo,” aldus locatiedirecteur Huub Banus. Volgens de Hengelose burgemeester Sander Schelberg worden Hengelo en de regio in het hart getroffen: “Dit is heel moeilijk te begrijpen. Ik presenteer Hengelo aan gasten altijd als dé metaalmaakstad. Siemens is daarin het grote voorbeeld van een bedrijf dat tot op de dag vandaag innoveert, efficiënt werkt en winst maakt.” Schelberg wil juridisch laten onderzoeken of hij de Duitsers niet kan dwingen te blijven. De provincie Overijssel en de gemeente hebben veel geld gestoken in de directe omgeving van Siemens Hengelo. “Siemens kan daar niet zomaar uitstappen, dat heeft onherstelbare gevolgen voor dit stadsdeel van Hengelo.”

Kans op werk

Ook de vakbonden reageren verbolgen op het nieuws. Zo laat een vakbondsbestuurder van De Unie aan het FD weten: “Hengelo draait zwarte cijfers. Het bedrijf is efficiënt en effectief. Er is voor de Duitsers geen aanleiding om de stekker er hier uit te trekken. Ik snap dat er moet worden ingegrepen als de wereldmarkt slechter is. Maar dat Hengelo moet bloeden terwijl andere vestigingen open mogen blijven die minder goed draaien, zoals Le Havre, dat kan niet. Hengelo mag niet dicht.”

Toch zijn er voor de medewerkers wel kansen op de arbeidsmarkt, mocht de voorgenomen sluiting doorgaan. “Als ik wil, heb ik maandag een andere baan,” zo vertelt een medewerker in hetzelfde FD-artikel. Een onderzoek van de NOS bevestigt dat: “Uit cijfers van het UWV blijkt dat het aantal vacatures in de regio Twente de afgelopen tijd met gemiddeld 2100 per maand stijgt. En de techniek is een van de sectoren waar de meeste vraag is naar nieuw personeel.”

Lange historie

De Hengelose vestiging van Siemens kent een lange historie. Het bedrijf is een voortzetting van het roemruchte Stork dat in 1865 werd opgericht. Machinebouwer Stork wordt algemeen beschouwd als grondlegger van Hengelo als metaalindustriestad. Het bedrijf stond bekend als sociaal en innovatief, dat als eerste Nederlandse bedrijf een eigen pensioenfonds voor haar arbeiders in het leven riep. Daarnaast was het met een eigen woonwijk en verschillende stedelijke voorzieningen bepalend voor het karakter van de stad.