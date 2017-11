Opwaartse trend nikkelprijs lijkt voorlopig over

De prijs van nikkel steeg tussen juni en november met bijna de helft naar $13.000 per ton. Maar sindsdien is er alweer 10% van de prijs af. Volgens beleggersblog Beurs.nl is daarmee de nikkelrally voorlopig voorbij. De nikkelprijs is medebepalend voor de prijs van roestvast staal.

Volgens Beurs.nl heeft de prijsafvlakking zowel met de vraag- als de aanbodzijde te maken:

Nikkel anticipeerde op een hogere vraag naar het metaal voor de productie van batterijen voor elektrische voertuigen. Op dit moment is daarvoor 40.000 ton nodig, maar dat zal tegen 2025 zijn opgelopen tot 220.000 ton. China is goed voor ongeveer de helft van de wereldwijde nikkelconsumptie. De vraag van de Chinese staalsector is recent wel afgenomen. Aan de aanbodzijde is er opnieuw meer nikkelerts beschikbaar vanwege de geleidelijke opheffing van het exportverbod dat Indonesië in 2014 had ingesteld.