Wereldwijde toename in staalproductie

Staalproducenten wereldwijd produceerden afgelopen oktober 145,25 miljoen ton ruw staal. Hiermee overtroffen ze het cijfer van september met 2,6% en haalden het resultaat van oktober 2016 in met 5,9%. De resultaten van 66 landen, gerapporteerd door de World Steel Association, tonen een hernieuwde stabiliteit aan in de wereldwijde maakindustrie en bouw. Deze stabiliteit volgt op een instabiele periode van meer dan twee jaar die gekenmerkt werd door minder vraag. In de eerste tien maanden van 2017 produceerde de wereldwijde staalindustrie 1,41 miljard ton ruw staal, 5,2% meer dan tijdens de vergelijkbare periode januari-oktober 2016.

Zoals altijd neemt de Chinese staalmarkt de voortrekkersrol voor de industrie wereldwijd. Met een productie van 72,4 miljoen ton in oktober is de Chinese productie van ruw staal in september met iets minder dan 1% gestegen, maar vanaf oktober 2016 was de verbetering 6,1%. In Japan produceerden staalproducenten in oktober 9 miljoen ton onbewerkt staal, wat de cijfers van september met 4% verbetert en maakt dat de productie in vergelijking met oktober 2016 met slechts -0,98% daalt.

In de 28 landen van de Europese Unie bedroeg de productie van ruw staal in oktober 12,4 miljoen ton, 6,8% meer dan in september en 3,4% meer dan in oktober 2016. De totale productie van dit jaar voor deze regio is 140,76 miljoen ton, dat is 3,7% hoger dan het totaal voor januari-oktober 2016. Het land dat het meeste staal produceert in de EU is Duitsland, waarvan de productie van ruw staal in oktober werd geschat op 3,6 miljoen metrische ton. Dat is een stijging van 2,6% ten opzichte van het totaal van september en een verbetering van 2,7% ten opzichte van het totaal van oktober 2016.