Opnieuw stijging in omzet metaalindustrie

Producenten in de industrie behaalden in het vierde kwartaal van 2017 wederom een omzetgroei van 6,7 procent. De omzet steeg hiermee voor het vijfde kwartaal op rij. In bijna alle branches boekten producenten meer omzet dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Net als in het tweede en derde kwartaal van 2017 kwam de buitenlandse omzetgroei hoger uit dan de binnenlandse. De industriƫle omzet die Nederlandse producenten in het buitenland behaalden lag 9,0 procent hoger, terwijl de omzet binnen Nederland met 2,6 procent toenam. Over heel 2017 nam de omzet met 7,5 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de eerste keer sinds 2011 dat de jaaromzet toegenomen is. De prijzen stegen in 2017 met 5,9 procent ten opzichte van 2016.

Metaal

De metaalindustrie kende in het vierde kwartaal van 2017 een groei van 8,5 procent, alleen de transport-, textiel en machine-industrie groeiden harder. De omzet groeide met 14,0 procent het hardst in de transportmiddelenindustrie. De autoproducenten zorgden voor de grootste groei (27,7 procent). Producenten van transportmiddelen zoals schepen, treinen, vliegtuigen en (brom)fietsen, boekten in het binnenland 21,3 procent minder omzet dan een jaar eerder. Ook in de textiel-, kleding- en leerindustrie nam de omzet fors toe, met 12,8 procent. De meubelindustrie was, net als in het derde kwartaal van 2017, de enige daler (-2,3 procent). In deze branche was voor Nederlandse producenten de omzetdaling het grootst in het buitenland.