Wereldwijde productie roestvaststaal groeit met bijna 6 procent

De wereldwijde productie van roestvast staal is in 2017 met bijna 6 procent gestegen naar 48,1 miljoen ton. Dat meldt het International Stainless Steel Forum gisteren in Brussel. De groei is niet evenredig verdeeld over de traditionele productielanden. Zo stijgt de productie in Europa maar met 1,3 procent en in China met 4,7 procent. Ondanks de ondergemiddelde groei blijft China overigens wel verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldproductie (25,8 ton).

De landen die het gemiddelde voor 2017 juist flink omhoog halen zijn de Verenigde Staten (+ 11 procent) en de categorie ‘overige landen’ (+ 22 procent). Die laatste categorie bestaat uit de RVS producerende landen Brazilië, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid Korea en Indonesië.