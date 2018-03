Oud-ijzerhandelaren vrezen handelsoorlog VS en China

Ondanks het bericht dat de Europese landen voorlopig worden ontzien door Amerikaanse importheffingen zijn er branches die een handelsoorlog tussen China en de VS vrezen. Volgens het Financieel Dagblad geldt dat onder meer voor handelaren en verwerkers van gebruikte metalen. Als China zijn staal en aluminium niet meer in de VS kwijt kan, zullen de daar gevestigde producenten naar Europa gaan kijken als afzetmarkt.

In het FD legt Casper Burgering van ABN Amro uit: “Een deel van het staalaanbod uit China dat normaal gesproken in de VS zou belanden, zou nu in Europa terecht kunnen komen. En aangezien we hier eigenlijk al te veel aanbod van staal hebben, kan dat voor druk op de prijzen zorgen”. Een Amsterdamse oud-ijzerhandelaar die in het artikel aan het woord komt denkt dat het in eerste instantie wel mee zal vallen omdat ook Europa al wat handelsbarrières heeft opgeworpen tegen goedkoop Chinees metaal. Maar mochten de recente ontwikkelingen leiden tot een handelsoorlog, dan heeft dat negatieve gevolgen voor de handel: “Dan gaan de prijzen veel verder omlaag. Met het tot stilstand komen van de economie valt ook het aanbod van oud ijzer stil. Dan valt er ook voor handelaren weinig te verdienen.”