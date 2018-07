Vindt zenuwachtige kopermarkt de weg omhoog?

De koperprijs staat al een tijd onder druk. Van de laatste tien maanden, zakte de prijs er in negen. En sinds een piekje begin juni daalde de prijs opnieuw met maar liefst met 16%. De markt vreest een globale handelsoorlog, veroorzaakt door een zich voortslepend conflict tussen Amerika en China. China is verantwoordelijk voor bijna de helft van de wereldwijde vraag naar het rode metaal. En met een onberekenbare Trump in het Witte Huis die op handelsgebied nadrukkelijk de confrontatie zoekt met China, is de onzekerheid over de toekomst groot en dat houdt de prijzen laag. Toch zien sommige analisten ook gunstige tekenen aan de horizon.

De prijs van koper reageert van alle metalen het meest sterk op conjuncturele schokken. En de onzekerheid was de afgelopen maanden groot. Niet alleen de genoemde dreiging van een handelsoorlog droeg daar aan bij. Ook de aanscherping van het monetaire beleid door zowel de Fed als de ECB veroorzaken onrust.

Daarnaast bereikten de Indonesische overheid en Freeport-McMoRan een voorlopige deal over de verkoop van meerderheidsaandelen van de op één na grootste kopermijn ter wereld, Grasberg. Er was lang onzekerheid over de toekomst van de productie van deze mijn, en die is hiermee over. Dat er meer zekerheid komt in aanbod, zal de koperprijs tijdelijk verder drukken.

Maar volgens een artikel in The Wall Street Journal van gisteren staan er nu analisten op, die voorspellen dat het ergste nu wel voorbij is. De vraag naar koper blijft groeien. En ondanks het nieuws uit Indonesië zien diezelfde analisten dat wereldwijd te weinig wordt geïnvesteerd in mijncapaciteit. Een toenemende vraag en een dreigend capaciteitstekort aan de aanbodzijde zullen onherroepelijk ergens in de nabije toekomst leiden tot een prijsstijging, zo kopt de Amerikaanse krant.