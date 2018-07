VDL neemt Siemens-locatie Hengelo met personeel over

De Siemens vestiging in Hengelo houdt de deuren open. Vannacht kwam de principe-overeenkomst tussen de VDL Groep uit Brabant en Siemens tot stand. Dit meldt de regionale krant TC Tubantia vanochtend. Het nieuws werd vandaag aan de vakbonden en ruim 600 medewerkers meegedeeld. Volgens de bonden is er afgesproken dat VDL de locatie overneemt en dat alle vaste medewerkers hun baan kunnen behouden.

Siemens kondigde vorig jaar een internationale reorganisatie aan waarbij duizenden arbeidsplaatsen verloren zouden gaan en die ook de vestiging in Hengelo zou raken. De aankondiging leidde tot veel onrust in de regio, waar Siemens een belangrijke werkgever is en veel toeleveranciers uit de metaalindustrie het bedrijf tot klant mogen rekenen.

De Hengelose vestiging van Siemens kent een lange historie. Het bedrijf is een voortzetting van het roemruchte Stork dat in 1865 werd opgericht. Machinebouwer Stork wordt algemeen beschouwd als grondlegger van Hengelo als metaalindustriestad.