Luxemburg lanceert ruimte-agentschap voor mijnbouw

Het klinkt wellicht als verre toekomstmuziek: het mijnen van bijvoorbeeld koper in de ruimte. Toch zijn veel wetenschappers en bedrijven druk met het verkennen en ontwikkelen van mogelijkheden voor mijnbouw ver buiten onze dampkring. En morgen lanceert Luxemburg een officieel ruimte-agentschap, dat die economische activiteit naar het kleine land toe wil trekken. Het agentschap zal aldus de Luxemburgse regering ‘de economische ontwikkeling van commerciële ruimtevaartindustrie vergemakkelijken en tegelijkertijd bedrijven en talenten aantrekken, innovatieve financiële oplossingen bieden en de academische infrastructuur ondersteunen.’ Luxemburg heeft al een ruimtevaartindustrie die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van satellietcommunicatie, waaronder de oprichting van SES (Société Européenne des Satellites), een van de grootste satellietdienstenbedrijven ter wereld. Nu wil het land een leidende rol gaan spelen in het ontwikkelen van commerciële ruimtevaart en afgeleide sectoren zoals het mijnen grondstoffen in de ruimte.

Volgens experts liggen er grote kansen voor het winnen van allerlei grondstoffen in de ruimte. Daarbij gaat het om bijzondere metalen zoals goud, iridium, zilver, osmium, palladium, platina, rhenium, rhodium, ruthenium en wolfraam, maar ook meer gangbare zoals ijzer, kobalt, nikkel, aluminium en titanium. De wereldberoemde Amerikaanse astrofysicus Neill DeGrasse Tyson ziet al op korte termijn mogelijkheden: “De eerste biljonair die er ooit zal zijn, is de persoon die de natuurlijke hulpbronnen op asteroïden exploiteert”, zo vertelde hij in 2015 in een interview.

Het agentschap is niet de eerste stap die Luxemburg zet in het mogelijk helpen maken van buitenaardse mijnbouw. Medio 2017 was Luxemburg het eerste land in Europa – in navolging van de VS – dat bij wet een kader heeft vastgesteld voor de mogelijke winning van grondstoffen op asteroïden in de ruimte. Talrijke bedrijven met plannen in die richting hebben zich sindsdien in Luxemburg gevestigd met een Europees hoofdkantoor. Daaronder ook de belangrijkste twee: het Amerikaanse Planetary Resources – geleid door een bekende oud-NASA-ingenieur – en Deep Space Industries, dat Google oprichters Larry Page en Eric Schmidt tot haar investeerders mag rekenen. Ook grote traditionele mijnbouwers zoals BHP Billiton en Rio Tinto verkennen inmiddels hun mogelijkheden.