Afzetprijzen en producentenvertouwen metaalindustrie gestegen

De afzetprijzen van metaalproducten lagen in augustus 1,3% hoger dan een jaar eerder. Dat maakt het CBS vandaag bekend. De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in augustus bijna 35 procent duurder dan in augustus 2017. In juli was de prijsstijging 40 procent. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie in de volle breedte waren in augustus 5,2% hoger dan een jaar eerder.

Producentenvertrouwen

Gisteren werd bekend dat het producentenvertrouwen in de metaalindustrie flink gestegen is. Het vertrouwen,dat door het CBS uitgedrukt wordt in een ‘stemmingsindicator’, steeg van 6,3 naar 9,2. Daarmee is de trend in de metaal beduidend beter als in veel andere branches waar het vertrouwen onder producenten gelijk bleef of zelfs daalde.