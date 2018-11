Omzet metaalindustrie 5,8 procent hoger in derde kwartaal

Producenten in de metaalindustrie realiseerden in het derde kwartaal van 2018 een omzetgroei van 5,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Voor de metaalproductenindustrie ging het om een stijging van 6,3 procent, terwijl de omzet in de basismetaal 4,5 procent steeg. Voor de industrie in zijn geheel – gemeten over alle sectoren – lag de stijging zelfs op 8,3 procent. De industriĆ«le omzet stijgt hiermee al acht kwartalen op rij. In de meeste hoofdbranches was de omzet hoger ten opzichte van een jaar eerder. In de aardolie-, chemische, farmaceutische en rubber- en kunststofproductenindustrie was het verschil met 18,2 procent het hoogst. Producenten verwachten voor 2019 een verdere toename van de omzet. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de industrie.

Industriƫle producenten positief over 2019

Producenten in de industrie zijn positief gestemd over de omzet en de personeelssterkte in 2019. Per saldo een kwart van de producenten heeft aangegeven dat ze voor 2019 omzetstijgingen verwachten. Daarmee liggen de verwachtingen in lijn met de voorgaande twee jaren. Per saldo 16 procent van de producenten verwacht een hogere buitenlandse omzet te gaan realiseren in 2019.

De verwachtingen voor het komende jaar met betrekking tot de personeelssterkte zijn opnieuw positief. Per saldo voorziet, net als vorig jaar, 13 procent van de producenten een toename van de personeelssterkte.