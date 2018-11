Groei Europese industrie zwakt flink af

De PMI-indicator in de Eurozone, een invloedrijke maatstaf voor economische groei, daalt in november met 0,7 punt naar 52,4 punten, het laagste peil in 47 maanden. Dat is een veel grotere terugval dan de meeste economen hadden voorspeld. De tegenvallende cijfers werden vandaag bekend gemaakt door onderzoeksbureau IHS Market, die deze inkoopmanagersindex maandelijks publiceert.

Volgens Chris Williamson, hoofdeconoom bij IHS Marktit blijft de industrie de zwakke plek in de Europese economie, onder meer omdat deze opnieuw wordt getroffen door de verslechtering van de export. Ondervraagde fabrikanten wijten die teruglopende export en daarmee tragere groei aan een teruglopende mondiale vraag, stijgende politieke en economische onzekerheid, handelsoorlogen en vooral trage autoverkoop.

Duitsland

Met name de cijfers van Europa’s grootste economie en onze belangrijkste handelspartner Duitsland drukten het sentiment. De PMI-index voor de Duitse industrie bereikt deze maand een dieptepunt van 51,6, een daling ten opzichte van 52,2 in oktober. De orderportefeuille daalt bij onze de fabrikanten in ons buurland voor de tweede maand op rij, en bereikt het laagste cijfer in vier jaar.