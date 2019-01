Groei wereldwijde aluminiumproductie zakte in 2018 in elkaar

De wereldwijde aluminiumproductie-groei zakte in 2018 flink in elkaar. De productiegroei bereikte in 2018 het laagste cijfer in tien jaar, en daarvan zat het meeste in de eerste helft van het jaar. De productie bedroeg volgens het International Aluminium Institute (IAI) 64,34 miljoen ton, een stijging van slechts 1,5 procent ten opzichte van 2017. In de tweede helft van 2018 werd niet meer dan een vlakke lijn geproduceerd.

Het was de zwakste productie sinds 2009, toen de industrie werd geteisterd door de wereldwijde financiƫle crisis, een ineenstorting van de prijzen en de sluiting van meerdere smelterijen. Ook China, de dominante producent ter wereld, had vorig jaar geen grote expansie meer, met een groei van 1,6 procent. De rest van de wereld nam slechts 1,4 procent voor zijn rekening.