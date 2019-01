Vertrouwen producenten metaalindustrie keldert naar 3-jarig dieptepunt

Het producentenvertrouwen in de basismetaal- en metaalproductenindustrie kelderde in januari naar een driejarig dieptepunt. Het cijfer dat door het CBS maandelijks wordt gemeten, daalde naar 0,6 in januari. Een dieptepunt sinds december 2015 toen het producentenvertrouwen in de twee metaalsectoren -0,7 was. Afgelopen december was het cijfer nog 7,1. Het producentenvertrouwen is een samengesteld indexcijfer, waarbij een negatief getal weergeeft dat er meer negatief gestemde producenten zijn dan positief gestemden. Dit is in de metaalindustrie bijna het geval. De drie variabelen waaruit het cijfer wordt samengesteld zijn de beoordeling van ondernemers in de industrie over hun orderportefeuille, de voorraden gereed product en de verwachte bedrijvigheid in de eerstvolgende drie maanden. Het blijkt dat producenten flink negatief gestemd zijn over de voorraden gereed product. Over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid zijn de sectoren nog wel positief.

Het vertrouwen van de (basis)metaalproducenten nam het sterkst af, maar een dalende trend is industriebreed te zien. Het producentenvertrouwen over de hele industrie ging van 7,5 in december 2018 naar 5,8 in januari 2019. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in januari voor de elfde maand op rij het meest optimistisch.