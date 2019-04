Flinke groei metaalindustrie ten opzichte van februari vorig jaar

De productie van de metaalindustrie groeide, ten opzichte van andere industrieën, erg sterk in februari. Dit maakt het CBS deze week bekend. De productie in Nederland is ten opzichte van vorig jaar 4,5 procent gegroeid. Dit maakt dat deze industrie samen met de transportmiddelenindustrie en rubber en kunststofindustrie koploper is op het gebied van dagproductie in februari.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van januari op februari 2019 steeg de productie met 0,1 procent. De gemiddelde dagproductie van de totale Nederlandse industrie was in februari 0,5 procent hoger dan in februari 2018. In de twee voorgaande maanden kromp de productie. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide het sterkst in februari 2019, met 12,6 procent. Grootste verliezer is de machine-industrie, in deze sector ging de dagproductie met 4,7 procent omlaag.

Het producentenvertrouwen industrie is in maart 2019 nauwelijks veranderd ten opzichte van een maand eerder. Ondernemers waren minder positief over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden, maar optimistischer over de orderpositie.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde tot het laagste niveau sinds maart 2016. De producenten zijn negatiever over de verwachte bedrijvigheid en minder positief over de huidige situatie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in februari met bijna 2 procent in vergelijking met een jaar eerder.