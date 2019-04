Duitse industrie krimpt harder dan verwacht

De Duitse industrie krimpt deze maand stevig door, nadat ook in maart al een forse neergang viel te bespeuren. Dat is bekend gemaakt op basis van een voorlopig cijfer op de zogenaamde inkoopmanagersindex. Het indexcijfer was 44,5 in april, en kwam daarmee op de vierde maand op rij onder de 50, wat wijst op een krimp. De industrie zag een “verdere sterke daling” van de nieuwe exportorders, aldus de onderzoekers van IHS Markit, die het onderzoek uitvoeren.

En dit is niet het enige slechte nieuws van onze oosterburen. Gisteren heeft de regering van Europa’s grootste economie haar groeiprognose voor 2019 gehalveerd tot slechts 0,5%. Dat zou het laagste jaarlijkse groeipercentage zijn sinds 2013, toen de eurozone zich uit een staatsschuldencrisis probeerde te trekken. Vorig jaar steeg het Duitse bbp met 1,4%.

Ondanks de relatief sterke binnenlandse vraag, geholpen door de hoge werkgelegenheid, drukken een aantal externe factoren zwaar op de Duitse economie. Als belangrijke exporteur wordt Duitsland getroffen door de teruglopende handel die weer het gevolg is van het protectionistische beleid van de VS. De Duitse verwerkende industrie heeft te maken met een inzinking, met extra druk op de auto-industrie die ook kampt met de gevolgen van strenger beleid rondom emissienormen.