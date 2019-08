Duitse industrie blijft slechte rapportcijfers afgeven

Tussen juni dit jaar en vorig jaar is de productie in de Duitse industrie met 5,2% afgenomen. Dit valt te lezen in een bericht op NRC.nl, dat zich baseert op nieuwe cijfers van het Duitse statistiekbureau. Volgens de krant verslechtert daarmee de crisis in de industrie bij onze oosterburen, en vrezen analisten zelfs een nieuwe recensie. Vooral de metaalsector, de machinebouw en de auto-industrie hadden het lastig. Er is te weinig vraag. Het aantal bedrijven dat dit als schadelijk ervaart, was sinds 2012 niet zo hoog. Een heel verschil met de situatie een jaar geleden: toen was de vraag zo hoog dat bedrijven moeite hadden eraan te voldoen.

NRC schrijft:

Niet alleen op jaarbasis was de productiedaling aanzienlijk. Ook vergeleken met mei presteerde de industriƫle sector slecht: de productie daalde met 1,5 procent. Experts rekenden op een daling van 0,4 tot 0,6 procent.

Dat de vraag naar Duitse producten terugloopt komt volgens experts door grote internationale onzekerheid. Die wordt vooral veroorzaakt door het Amerikaans-Chinese handelsconflict, Brexit, Amerikaanse sancties tegen Rusland en Iran en de zwakke Italiaanse economie.

Meestal is het zo dat de Duitsers uit de problemen weten te blijven omdat zij naar zo veel landen exporteren dat het genoeg handelspartners overhoudt als er ergens een crisis is. Maar nu is er op te veel plekken iets aan de hand om zelf niet geraakt te worden, aldus een analist van ING in de krant.