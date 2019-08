Omzet metaalindustrie Q2 lager dan vorig jaar

De metaalindustrie heeft in de maanden april, mei en juni 1,6 procent minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek die deze week bekend werden. De omzetdaling kwam volledig voor het conto van de basismetaalindustrie. Die sector leverde in het tweede kwartaal ten opzichte van vorig jaar 6,4 procent in. De metaalproductenindustrie daarentegen kon nog net een miniem plusje noteren van 0,2 procent.

Producenten uit alle industriƫle sectoren samen hebben in het tweede kwartaal van 2019 gemiddeld 4,9 procent minder omgezet dan in het tweede kwartaal van 2018. Ook in het eerste kwartaal was de omzet van de industrie al lager dan een jaar eerder. Daarvoor was dat in meer dan twee jaar niet voorgekomen. De omzet wordt vanaf het vierde kwartaal van 2018 gedrukt doordat bedrijfsactiviteiten vorig jaar zijn verplaatst van Nederland naar het buitenland.

In Nederland zetten producenten in het tweede kwartaal 1,0 procent minder om dan een jaar eerder. De buitenlandse omzet van industriƫle producenten lag 7,1 procent lager. De afzetprijzen in de industrie stegen voor het elfde kwartaal op rij, in het tweede kwartaal van 2019 met 1,9 procent ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

Omzetontwikkeling in de min voor producenten van aardolie- en chemische producten

De negatieve omzetontwikkeling van de industrie komt mede doordat raffinaderijen en chemieproducenten 5,0 procent minder omzet boekten. Binnen deze branche genereerden de aardolieproducenten en die van chemische producten respectievelijk 9,5 procent en 4,5 procent minder omzet dan een jaar eerder. Ook de rubberindustrie en de kunststofindustrie gezamenlijk zetten minder om.

Bij de producenten in de textiel-, kleding- en lederindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de omzet 1,6 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2018.

In de hout- en bouwmaterialenindustrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie, de papier- en grafische industrie en de transportmiddelenindustrie was de omzet wel hoger. De positieve omzetontwikkeling was het grootst in de hout- en bouwmaterialenindustrie. De omzet van houtproducenten en de producenten van bouwmaterialen lag respectievelijk 8,8 en 5,6 procent hoger dan een jaar eerder.

Producenten zien personeelstekort als grootste belemmering

Het aantal banen in de industrie is in het tweede kwartaal van 2019 met 2 duizend gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder en met 18 duizend ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal banen kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 834 duizend. Dat het aantrekken van personeel lastig is, is zichtbaar in het aantal openstaande vacatures. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2019 stonden in de industrie bijna 24 duizend vacatures open, het hoogste aantal in elf jaar tijd.

In de industrie zien de producenten al circa twee jaar het arbeidstekort als grootste belemmering voor hun bedrijfsvoering. Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 gaf 21 procent van hen aan dat de bedrijfsactiviteiten belemmerd worden door een tekort aan arbeidskrachten. Desondanks verwacht per saldo 5 procent van de producenten in de komende drie maanden het personeelsbestand uit te breiden.