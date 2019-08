“Duitsland technisch gezien al in recessie”

Duitsland zit technisch gezien al in een recessie. De regering zou veel meer investeringen moeten doen om de economie aan te jagen. Dat is althans de mening van het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek (DIW Berlin). De economische barometer van het grootste wetenschappelijk instituut op dit gebied blijf verder dalen en is met 89 punten in augustus op het laagste niveau sinds eind 2012. De productie zal in het lopende derde kwartaal waarschijnlijk opnieuw met 0,2 procent dalen. Dit brengt de Duitse economie in de zomer technisch gezien al in een recessie.

De zwakke vraag op belangrijke afzetmarkten – vooral in de Europese Unie – is slecht voor de exportafhankelijke Duitse industrie. “Vooral de dreiging van harde Brexit trekt Duitsland, dat nauw met het Verenigd Koninkrijk verweven zijn, in een neerwaartse spiraal”, zegt Simon Junker, een expert op het gebied van de Duitse economie. En de handelsgeschillen die uitgaan van de VS en probleemkinderen zoals ItaliĆ«, waar nieuwe problemen in de eurozone uit zouden kunnen voortvloeien, blijven vooralsnog schommelen. “Dit alles is van negatieve invloed op de Duitse economie, die gevoelig is voor economische cycli en gericht op kapitaalgoederen,” zei Junker.

Hoofdonderzoeker Marcel Fratzscher van DIW roept de Duitse regering op juist nu in de industrie te investeren: “We moeten juist nu bedrijven en banen behouden. Het is niet erg dat dit op dit ten koste gaat van een hogere staatsschuld.”