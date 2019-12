Krimp industrie eurozone valt lager uit dan verwacht

Er is nog sprake van krimp in de industrie van de eurolanden. Maar toch valt die krimp in november minder hoog uit dan verwacht, én is deze minder dan in de maand ervoor. Dat maakt het Britse bureau Markit op uit de cijfers van het maandelijks inkoopmanagersonderzoek (PMI).

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid aangeeft, steeg naar een stand van 46,9 van 45,9 een maand eerder. Bij een voorlopige schatting werd nog een niveau van 46,6 gemeld. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

Volgens Markit kwam de index voor de Duitse industrie uit op 44,1. Dat is beter dan de verwachte 43,8. In Frankrijk werd een stand gemeten van 51,7. Hieruit blijkt dat de Franse industrie nog in de groeicijfers zit. In Italië en Spanje was de PMI respectievelijk 47,6 en 47,5. Voor de Britse industrie tenslotte werd een definitieve stand van 48,9 opgetekend. Ook dat is beter dan de verwachting van 48,3.