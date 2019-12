China en VS tekenen handelsakkoord

Er zou een nieuwe – door Trump getekende – handelsdeal zijn tussen de Amerikanen en China. Dat meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg. Bloomberg basseert zich op gesprekken met ingewijden. De nieuwe deal zou betekenen dat nieuwe Amerikaanse importheffingen op meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen die zondag zouden ingaan, worden opgeschort. Daarnaast willen de Amerikanen de helft van de bestaande importheffingen opheffen.



Het nieuwe deal hing sinds gisteren al in de lucht, toen Trump erover tweette:

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019