Berichten Duitse industrie vallen tegen

De Duitse industrie blijft ondermaats presteren. Het aantal orders in december bleef achter bij de toch al niet beste verwachting. En onder de invloed van de ontwikkelingen rond het coronavirus lijkt een herstel op de korte termijn nog niet in zicht. Dat melden verschillende kanalen zoals Reuters en ING.

“De ordersituatie blijft vreselijk,” vertelt econoom Alexander Lampe van Bankhaus Lampe aan Reuters. “Het coronavirus betekent dat we waarschijnlijk langer moeten blijven wachten op een keerpunt.” In reactie op de mogelijke gevolgen van de uitbraak van het virus in China hebben financiële analisten hun groeivooruitzichten voor het land, de op één na grootste economie ter wereld, verlaagd.

Nieuwe industriële orders daalden met 2,1% van maand tot maand in december, van -0,8% in november. Op jaarbasis daalden de nieuwe orders met 8,7%. De nieuwe orders daalden in acht van de laatste twaalf maanden. Volgens het Duitse bureau voor de statistiek was de daling in december vooral te wijten aan een grote daling van de orders uit andere landen van de eurozone. Positief punt: de buitenlandse orders exclusief de eurozone stegen met 2,1% en de binnenlandse orders stegen met 1,4%.