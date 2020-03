Export industrie gestegen

Het volume van de goederenexport was in januari 3,7 procent groter dan in januari 2019, meldt het CBS. De groei is wat kleiner dan in de voorgaande maand. In januari 2020 groeide vooral de export van elektrotechnische machines en aardolieproducten. Het volume van de import was in januari 1,2 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in maart gunstiger dan in januari. Dat komt doordat het Duitse en Europese producentenvertrouwen minder negatief waren. Verder was de ontwikkeling van de reële wisselkoersen gunstiger en was de krimp op jaarbasis van de Duitse industriële productie kleiner.

Foto: Rob Dammers