Koperprijs krijgt toch knauw coronacrisis

Tot woensdag ging het nog redelijk goed met de koperprijs, ondanks al het negatieve coronanieuws dat de krantenkoppen beheerst. Maar in de laatste 48 uur is de prijs van het rode metaal flink gezakt. De prijs zakte donderdagochtend met 16% aan de London Metal Exchange, en tikte een vierjarig laagterecord aan van $4.371. Later klauterde de prijs weer naar $4.685 per ton.

De val van de koperprijs komt deels doordat er een grote vraag is naar cash, met name dollars. Maar het geeft ook aan dat de markt een andere overweging maakt ten aanzien van de impact van het nieuwe coronavirus. Dit schrijft Reuters. De metaalmarkten dachten in eerste instantie dat de crisis alleen maar een zware wissel op China zou trekken, maar passen nu hun beeld bij.