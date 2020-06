Experts: pandemie gaat vraag en prijzen koper opjagen

De plannen die landen overal ter wereld, maar met name in Europa en Azië, maken om hun economieën na de lockdown weer op gang te helpen richten zich vaak niet alleen op herstel. Er wordt vaak ook versneld ingezet op méér vergroening en méér digitalisering. En daar gaat één basismetaal met nadruk van profiteren: koper. De vraag naar koper en de prijs van het metaal, zullen dan ook flink stijgen de komende tijd. Dat is de verwachting van de geopolitieke consultants van de Eurasia Group. Zij worden hierin gesteund door verschillende andere toonaangevende experts.

“De coronaviruspandemie maakt de weg vrij voor het tijdperk van koper”, aldus de directeur energie, klimaat en hulpbronnen van de Eurasia Group. Enorme groene en digitale stimuleringsprogramma’s zullen voor een hausse in de vraag naar koper zorgen. Elektrische voertuigen, 5G-netwerken en groene energieopwekking vereisen grote hoeveelheden van het rode metaal. En dit zijn precies de investeringen die in de herstelplannen flink worden aangezet.

De Eurasia Group staat niet alleen in deze voorspelling. Analisten van de Bank of America verhoogden eerder deze maand hun prijsvoorspelling voor het metaal, waarbij ze verwachtten dat de prijzen 5,4% zouden stijgen in 2020 tot $5.621 per ton. En ook Morgan Stanley verwacht dat de sector snel terugkeert naar pre-pandemische niveaus door wereldwijde stimulusmaatregelen.