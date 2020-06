Stemming Duits bedrijfsleven stijgt spectaculair

Het Duitse bedrijfsleven ziet licht aan het einde van de tunnel. Die conclusie trekt Clemens Fuest van Ifo. Ifo is onder meer bekend van de zogenaamde inkoopmananagersindex, maar publiceert daarnaast ook elke maand cijfers over het ondernemingsklimaat. Deze zogenaamde Geschäftsklimaindex steeg in juni naar 86,2 van 79,7 in mei. De sterkste stijging ooit sinds het begin van de metingen. En ook een hoger getal dan experts van tevoren verwachten. De hoopvole cijfers van Ifo worden breed uitgemeten in de media bij onze oosterburen.

De analisten van Ifo verwachten dat er in het derde kwartaal weer groei zal zijn in Duitsland. “Het Duitse bedrijfsleven kijkt omhoog. Het ergste is achter de rug. Met name de exportverwachtingen zijn flink gestegen.” Dergelijke geluiden zijn erg welkom in de grootste economie van Europa, die is geconfronteerd met de ergste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. De regering voorspelde in april dat het bruto binnenlands product dit jaar met 6,3% zou krimpen.

Toch manen andere analisten tot voorzichtigheid. “Op dit moment heerst het principe van de hoop: de economie rekent op massale steun van het monetaire en fiscale beleid en op de afwezigheid van een tweede besmettingsgolf,” aldus DekaBank econoom Andreas Scheuerle.