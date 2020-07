Koperprijzen dalen flink

De koperprijzen zijn afgelopen week flink gedaald, door een sterkere waarde van de dollar. Markten wachten tijdens de stijging van de dollar om te kijken hoe de metaalconsumptie buiten China stand zou houden. De prijs op de London Metal Exchange daalde met 0,8 procent tot US$6.483 per ton.

De prijzen van het metaal zagen eerder al een koers van US$6.601.50, een bedrag dat dicht bij het tweejarige hoogtepunt van US$6.633 kwam. “We zitten tegen de zomerstop aan, en hebben te maken met een correctie van de eerder stijging door de opkomst van de Chinese economie.” stellen experts. “Verdere stijging hangt af van de vraag in de rest van de wereld.”

Ook andere metalen daalden afgelopen week flink in prijs: zink daalde met 1,5 procent tot US$ 2.212 per ton en lood met 1,7 procent tot US$ 1.816. Aluminium daalde met 0,2 procent tot 1.692 US$ per ton en nikkel daalde 2,4 procent in prijs tot US$ 13.140 per ton.

Een stijgende Amerikaanse dollar maakt metalen duurder voor houders van andere valuta en drukt de vraag.