Afzetprijzen metaal licht gestegen

De afzetprijzen van de Nederlandse metaalindustrie waren in september gemiddeld 1 procent hoger dan in september 2019. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. De metaal doet het met deze cijfers beter dan het gemiddelde van alle industriële sectoren, want de gemiddelde afzetprijzen van de industrie als geheel lagen gemiddeld 5,3 procent lager. Het gemiddelde cijfer laat echter wel een vertekend beeld zien, want het komt vooral door gekelderde olieprijzen dat de industrie als geheel slecht presteert.

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. In september kostte een vat ruwe North Sea Brent bijna 36 euro. Dat is 36,5 procent minder dan een jaar eerder. In augustus 2020 kostte een vat ruwe North Sea Brent olie 38 euro, 29 procent minder dan een jaar eerder.

Producten van de aardolie-industrie waren in september 36,2 procent goedkoper dan in september 2019. In augustus lagen de prijzen 26,8 procent lager dan een jaar eerder. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in september 11,2 procent lager dan een jaar eerder. In augustus was de prijsdaling 11,7 procent.

In iets meer dan helft van alle bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in september 2020 hoger dan een jaar eerder.